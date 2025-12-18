В Подмосковье ежегодно около 10 тыс. человек въезжает из ветхого жилья в новое

Люди могут получить соответствующий сертификат и приобрести жилье на первичном рынке

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. человек ежегодно переселяются из аварийного жилья в новое в Подмосковье. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Каждый год в Подмосковье порядка 9-10 тыс. человек въезжает из ветхого аварийного жилья в новое. Кроме программы расселения аварийного жилья, есть еще программа реновации, КРТ, где застройщики, строя новое жилье, также часть жилого фонда отдают в наше распоряжение", - рассказал Воробьев.

По его словам, в Подмосковье ведется активная работа по расселению граждан в новое жилье. Люди могут получить соответствующий сертификат и приобрести жилье на первичном рынке.

Жилищный сертификат - это документ, позволяющий переселиться из аварийного жилья за счет государства. По нему можно приобрести готовое жилье в новостройке на территории любого округа Московской области.