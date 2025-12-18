В Приангарье приняли закон, запрещающий работодателям склонение к абортам

Под этим подразумевают принуждение женщины путем угроз, уговоров, предложений к аборту

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 18 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Иркутской области приняло закон, который запрещает склонять женщин к абортам лицам, с которыми они находятся в служебной зависимости, - работодателям и непосредственным руководителям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Законопроект был внесен на рассмотрение группой депутатов. Он запрещает склонение к искусственному прерыванию беременности, то есть принуждение женщины путем угроз, уговоров, предложений, подкупа, обмана к аборту лицами, с которыми она находится в служебной зависимости.

"Законопроект, предусматривающий запрет на склонение к искусственному прерыванию беременности, принят во втором и окончательном чтении на 31-й сессии законодательного собрания Иркутской области", - говорится в сообщении. По словам председателя комитета по здравоохранению и социальной защиты областного парламента Артема Лобкова, в рамках второго чтения поправки в законопроект не поступили.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе областного парламента, под служебной зависимостью подразумеваются склонение к аборту со стороны работодателя или руководителей подразделений организации, самой организации.

О ситуации с абортами в регионе

Ранее пресс-служба законодательного собрания сообщала, что на заседании профильного комитета законопроект получил поддержку от представителей Общественной палаты области, регионального отделения Всемирного русского народного собора, иркутской епархии РПЦ.

По информации властей, в 2024 году в области за прерыванием беременности обратилось более 5,3 тыс. женщин, из них консультацию в медико-социальных кабинетах прошли 99,7% пациенток, на аборт решились 4 680, в том числе 46 несовершеннолетних. Среди основных причин искусственного прерывания беременности, по данным медиков, - материальные трудности, стесненные жилищные условия, а также психологическое давление со стороны.