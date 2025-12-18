Раненные 17 декабря сотрудники МВД ДНР находятся в состоянии средней тяжести

Они проходят лечение в медцентрах Донецка

ДОНЕЦК, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления по вопросам миграции МВД по ДНР, пострадавшие в среду в результате детонации взрывоопасного предмета, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести", - сказано в сообщении.

Отмечается, что двое раненых госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу им. Калинина, еще один - в Республиканский центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Оба медцентра находятся в Донецке.

17 декабря в селе Константиновка, к юго-востоку от освобожденного от ВСУ Курахова, погиб при исполнении служебного долга сотрудник управления по вопросам миграции МВД по ДНР, еще трое были ранены. Причина - детонация взрывоопасного предмета. Погибшая - капитан полиции Виктория Черепнина. Ее посмертно представят к государственной награде.