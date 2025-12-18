Турпоток в ДНР планируют увеличить до 1,1 млн человек к 2044 году

Приоритетными станут прибрежные территории, Донецк и Мариуполь, а также Мангушский и Новоазовский муниципальные округа

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Турпоток в ДНР планируют увеличить до 1,1 млн человек к 2044 году. Такую схему развития разработал и представил правительству Донецкой Народной Республики Единый институт пространственного планирования РФ совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ, сообщает ЕИПП РФ в своем Telegram-канале.

"При условии реализации проектных решений турсхемы к 2044 году в ДНР номерной фонд вырастет на 2,7 тыс. единиц, а количество размещаемых туристов - до 0,5 млн в год. Турпоток увеличится до 1,1 млн человек в год", - приводятся в сообщении слова директора Единого института пространственного планирования Дины Саттаровой.

В приоритете - прибрежные территории, городские округа Донецк и Мариуполь, а также Мангушский и Новоазовский муниципальные округа. Основными видами туризма станут культурно-познавательный, военно-патриотический, лечебно-оздоровительный, деловой и пляжный. Сейчас в республике проводится масштабная ревизия площадок, которые представляют интерес для потенциальных инвесторов в туристическое направление ДНР.