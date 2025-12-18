В Дагестане более 250 школьников приняли участие в проекте "Наука в регионы"

Программа направлена на глубокое знакомство учащихся с инженерно-техническими профессиями

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 18 декабря. /ТАСС/. Участниками проекта Московского физико-технического института (МФТИ) "Наука в регионы" за год стали более 250 школьников Дагестана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Дагестанского государственного технического университета.

"В 2025 году Дагестан впервые участвовал в проекте "Наука в регионы". Дагестанский государственный технический университет является ключевым партнером Всероссийского проекта "Наука в регионы" и обеспечивает проведение цикла профориентационных вебинаров для учащихся. Участниками стали более 250 школьников республики", - говорится в сообщении.

Проект направлен на развитие кадрового научно-технического потенциала в регионах, более глубокое знакомство школьников с инженерно-техническими профессиями. Он включает в себя методическое сопровождение профильных классов, профессиональное развитие педагогов и проведение профориентационных занятий со школьниками.

"В рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ДГТУ, МФТИ и Министерством образования и науки Республики Дагестан в университете реализуется профориентационный блок всероссийского проекта "Наука в регионы". Для учащихся проведены вебинары по следующим темам: "Моя страна", "Мой регион", "Мое образование", "Мой вуз", "Мои компетенции", "Мой маршрут", - пояснили в университете.

Проект "Наука в регионы" реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ с 2024 года. В пилотном запуске было заключено 11 трехсторонних соглашений с региональными министерствами и вузами, а к программе подключились 157 школ. В 2025 году проект реализуется уже в более чем 1,5 тыс. школ. Количество совместных профориентационных вебинаров с ведущими региональными вузами выросло со 100 в 2024 году до более чем 400 в 2025-м.