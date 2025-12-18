В системе молодежного туризма КБР задействовали более 10 тыс. человек

Министр по делам молодежи КБР Азамат Люев отметил, что вместе с Минкурортов КБР реализуется большая образовательная программа

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 18 декабря. /ТАСС/. Общий охват участников масштабной экосистемы молодежного туризма в Кабардино-Балкарии за три года превысил 10 тыс. человек. Об этом сообщил министр по делам молодежи КБР Азамат Люев.

"За три года работы нам удалось выстроить масштабную экосистему молодежного туризма - общий охват участников превысил 10 тыс. человек. Организовано более 40 палаточных лагерей и походов по знаковым местам региона. Открыли молодежные туристические центры в пяти районах Кабардино-Балкарии, оснастили их необходимым оборудованием - создаем базу для того, чтобы этот интерес перерастал в системное увлечение и работу", - рассказал Люев по итогам участия в стратегической сессии для проектных офисов программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" в Москве.

Также министр отметил, что вместе с Минкурортов КБР реализуется большая образовательная программа, по которой 135 молодых людей обучились основам туристического дела. Из них 25 уже стали аттестованными гидами и работают в отрасли.

"Важно, что мы не просто открываем для ребят красоту родного края, но и заводим их в отрасль гостеприимства. На сессии договорились о расширении участия региона в федеральной повестке. Будем интегрировать наши успешные практики в общероссийскую концепцию, чтобы каждый поход нес не только эмоции, но и глубокий образовательный и воспитательный смысл. Работаем дальше, усиливаем туристический потенциал республики и делаем Кабардино-Балкарию центром притяжения для молодежи всей страны", - добавил Люев.