В Петербурге количество свалок сократилось втрое за год

Общая площадь освобожденных от мусора территорий превысила 270 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Число неликвидированных свалок в Санкт-Петербурге по итогам 2025 года составило 29, что в три раза меньше, чем годом ранее. В 2025 году в городе освободили от несанкционированного складирования отходов территорию размером в пять Дворцовых площадей, сообщает пресс-служба администрации города.

"В 2025 году Петербург освободил от несанкционированных свалок территорию размером в пять Дворцовых площадей. <…> Сейчас в черте города осталось только 29 неликвидированных свалок. Это в три раза меньше, чем в декабре 2024 года (83 свалки) и почти в 15 раз меньше, чем пять лет назад. В начале 2021 года в границах мегаполиса было зафиксировано 375 свалок", - говорится в сообщении.

Всего за 2025 год в городе ликвидировали 241 несанкционированную свалку отходов. Общая площадь освобожденных от мусора территорий превысила 270 тыс. кв. м. Как отмечает пресс-служба, губернатор Александр Беглов подчеркнул, что главной целью остается ускорение ликвидации свалок. В 2025 году в бюджете Петербурга было заложено порядка 900 млн рублей на эти цели, в 2026 году будет направлено более 1 млрд рублей.

По поручению президента РФ количество свалок ежегодно должно сокращаться не менее, чем в два раза. К 2030 году их все должны ликвидировать в год обнаружения.