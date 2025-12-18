Мальчик, чью мечту исполнили на "Елке желаний", отправит Путину подарок

Пятилетний Тимур хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пятилетний Тимур, которому президент России Владимир Путин помог исполнить новогоднее желание - попробовать себя в роли сотрудника ДПС, планирует отправить главе государства подарок.

Путин позвонил семье, чтобы узнать о впечатлениях, а также поздравить Тимура и его родных с наступающими праздниками.

Мальчик поблагодарил главу государства за исполнение мечты, а потом уточнил: "Владимир Владимирович, можно вам подарок отправить?"

"Спасибо, какой?" - поинтересовался в ответ Путин. Тимур, однако, не стал раскрывать секрет. "Вы узнаете скоро", - пообещал он. Президент рассмеялся и вновь поблагодарил мальчика. "Спасибо, Тимур", - сказал он.

3 декабря Путин по традиции принял участие во всероссийской новогодней акции "Елка желаний" и выбрал три открытки, на которых дети написали свои мечты. Одна из открыток была от пятилетнего Тимура из ХМАО - он хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Читая желание Тимура, президент тогда с улыбкой заметил: "Надеюсь, будет вести себя вежливо, одинаково вежливо со всеми участниками движения".

Сейчас Тимур вместе с мамой Анастасией приехал в Москву. Он побывал в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД и посетил музей Госавтоинспекции, где состоялась торжественная церемония посвящения Тимура в юные инспекторы движения России. Затем мальчик прокатился на патрульном автомобиле по московским улицам и познакомился с работой сотрудников дорожно-патрульной службы.