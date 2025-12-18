Песков назвал самые популярные вопросы на прямую линию
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вопросы соцобеспечения находятся на первом месте по популярности среди обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии "Известиям".
"Вопросы социального обеспечения - на первом месте", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о структуре обращений на прямую линию с главой государства.