Песков назвал самые популярные вопросы на прямую линию

Вопросы по теме соцобеспечения лидируют, отметил представитель Кремля
Редакция сайта ТАСС
15:02
обновлено 15:26

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вопросы соцобеспечения находятся на первом месте по популярности среди обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии "Известиям".

"Вопросы социального обеспечения - на первом месте", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о структуре обращений на прямую линию с главой государства. 

РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич