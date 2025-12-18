В Смоленской области отремонтировали 37 объектов здравоохранения в 2025 году

Также для медучреждений региона приобрели более 420 единиц оборудования

СМОЛЕНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Смоленской области в 2025 году провели масштабную модернизацию системы здравоохранения региона, завершив ремонт в 37 медучреждениях. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем канале Мах.

"Заботимся о том, чтобы условия в медицинских учреждениях Смоленской области становились лучше. В этом году выполнен большой объем работ. Завершен ремонт в 37 объектах здравоохранения региона - от крупных городских больниц до ФАПов в сельской местности", - написал он.

Так, в Сафоновской центральной районной больнице (ЦРБ) выполнен капитальный ремонт кровли хирургического корпуса и отделения реанимации и анестезиологии, отремонтированы входные группы в инфекционном отделении. В Дорогобужской ЦРБ после капремонта открыли обновленные приемное, рентгенологическое, неврологическое, акушерско-гинекологическое и терапевтическое отделения, а также новые реанимационные отделения с современным операционным блоком.

Особое внимание уделено техническому оснащению. Для медучреждений региона в 2025 году приобретено более 420 единиц оборудования, включая флюоромаммографы, рентгеновские и ультразвуковые аппараты, флюорографы и автомобили скорой помощи. Проведен ремонт и приведены в порядок подстанции скорой помощи в Рославльском, Шумячском, Ершичском, Починковском, Дорогобужском, Ярцевском и Новодугинском.

"Приоритетной остается задача по привлечению медицинских работников. В этом году в медицинские учреждения трудоустроено 67 специалистов. В настоящее время по программам целевого обучения получают образование 1107 студентов, которые после окончания вузов и ссузов будут работать в больницах и поликлиниках региона", - подчеркнул губернатор.