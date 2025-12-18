В Минобрнауки заявили, что законные права студентов МГПУ будут соблюдены

В ведомстве отметили, что следят за развитием ситуации в вузе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Законные права обучающихся ряда направлений Московского городского педагогического университета (МГПУ), которых коснется перевод в другие вузы, будут соблюдены должным образом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Ранее в МГПУ сообщили, что вуз закрывает обучение по непедагогическим направлениям с 2026/2027 учебного года. В вузе отметили, что это коснется менее 9% студентов.

"Подведомственные министерству университеты готовы предоставить обучающимся ряда направлений подготовки МГПУ возможность для перевода, чтобы студенты могли продолжить получение качественного высшего образования по выбранной специальности. Не вызывает сомнений, что, несмотря на организационные изменения в МГПУ, законные права обучающихся будут надлежащим образом обеспечены", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что Минобрнауки России внимательно следит за развитием ситуации в МГПУ, находится на связи с правительством Москвы и руководством вуза.