В Карелии 14 тыс. га переведут в категорию особо охраняемых территорий для нацпарка
ПЕТРОЗАВОДСК, 18 декабря. /ТАСС/. Около 14 тыс. га переведут из лесного фонда в категорию особо охраняемых территорий и объектов для организации нацпарка "Воттоваара" в Карелии. Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации опубликовано на официальном портале правовых актов.
"Перевести земли лесного фонда площадью 14 059,087 гектара <...> в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для организации национального парка "Воттоваара", - сказано в сообщении.
Согласно распоряжению, речь идет об участках в Муезерском и Медвежьегорском лесничествах.
Национальный парк "Воттоваара" создан в октябре 2023 года, его территория составляет больше 14 тыс. га. В состав входят три кластера: "Горы Ахви, Варгуно, Пиро", "Озеро Пизанец" и "Гора Воттоваара".