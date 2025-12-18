В Карелии 14 тыс. га переведут в категорию особо охраняемых территорий для нацпарка

Речь идет об участках в Муезерском и Медвежьегорском лесничествах

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 декабря. /ТАСС/. Около 14 тыс. га переведут из лесного фонда в категорию особо охраняемых территорий и объектов для организации нацпарка "Воттоваара" в Карелии. Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации опубликовано на официальном портале правовых актов.

"Перевести земли лесного фонда площадью 14 059,087 гектара <...> в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для организации национального парка "Воттоваара", - сказано в сообщении.

Согласно распоряжению, речь идет об участках в Муезерском и Медвежьегорском лесничествах.

Национальный парк "Воттоваара" создан в октябре 2023 года, его территория составляет больше 14 тыс. га. В состав входят три кластера: "Горы Ахви, Варгуно, Пиро", "Озеро Пизанец" и "Гора Воттоваара".