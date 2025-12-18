В Дагестане урожай подсолнечника вырос более чем на 10%

Сельхозпроизводители в 2025 году собрали почти 4 тыс. тонн, отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона

МАХАЧКАЛА, 18 декабря. /ТАСС/. Урожай подсолнечника в 2025 году вырос в Дагестане более чем на 10%. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Сельхозпроизводители Дагестана в 2025 году собрали почти 4 тыс. тонн подсолнечника. По сравнению с 2024 годом урожай вырос на 10,3%. В 2024 году собрано 3,6 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подсолнечник в республике выращивают в шести районах. "Общая площадь, занятая этой культурой в регионе, в текущем году выросла до 3 тыс. га. Абсолютным лидером по объему собранного подсолнечника среди районов стал Хасавюртовский район - более 3,5 тыс. тонн", - добавили в программе.