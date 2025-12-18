АМИ обновила рекомендации по маркировке треков с упоминанием наркотиков

Решение о том, маркировать контент по возрасту или не размещать его на площадке, остается за правообладателями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ассоциация музыкальной индустрии (АМИ) обновила индустриальные рекомендации по размещению контента, уточнив подход к работе с треками, в которых упоминаются наркотические вещества. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АМИ Валерий Дробыш.

Доработка направлена на то, чтобы помочь правообладателям - лейблам, дистрибьюторам, независимым артистам - выстроить более взвешенный и прозрачный подход к работе с таким контентом. Речь идет о более четких разъяснениях: как учитывать контекст, жанр, тональность произведения и какие меры могут применяться к контенту в зависимости от его характера. Решение остается за правообладателями: маркировать контент по возрасту (18+) или не размещать контент на площадке. При этом принятое решение должно единообразно применяться на всех стриминговых платформах, где есть этот трек.

"Мы видим высокий запрос со стороны индустрии на понятные и единые подходы к контенту с упоминанием наркотиков. Уточнение рекомендаций - это попытка внести больше ясности в сложную и чувствительную сферу, дать ориентиры. Однако решение о том, что делать с таким контентом, это ответственность и компетенция правообладателей", - отметил руководитель АМИ.

Он подчеркнул, что индустрия рассчитывает на взаимодействие с технологическими лидерами, развивающими инновационные технологии, такие как нейросети и искусственный интеллект. В частности, машинный анализ текста треков инструментами "Яндекса" позволит правообладателям получить более узкий перечень контента для анализа с учетом контекста и жанра. Окончательное решение при этом останется за правообладателем.

Рекомендации были впервые разработаны АМИ в 2023 году, чтобы помочь музыкальным сервисам выработать подход для работы с шок-контентом, включая оскорбления, призывы к насилию и упоминания запрещенных веществ.