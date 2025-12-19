В Пхеньяне прошла панихида в память о погибшем в Турции Андрее Карлове

Церемонию провели в православном храме Святой Живоначальной Троицы

Редакция сайта ТАСС

ПХЕНЬЯН, 19 декабря. /ТАСС/. Панихида в память о погибшем в Турции после РФ Андрее Карлове прошла в пятницу в православном храме Святой Живоначальной Троицы в столице КНДР.

В храме, который появился в Пхеньяне во многом благодаря трудам и стараниям Карлова, собрались сотрудники российской дипмиссии и других учреждений. После панихиды состоялось возложение цветов к мемориальной доске, установленной на здании посольства, где долгие годы работал Карлов, в том числе в качестве главы российской дипломатической миссии.

Андрей Карлов родился 4 февраля 1954 году в Москве. Дипломатическую карьеру он начал в 1979 году в КНДР, с 2001 по 2006 год занимал пост посла РФ в этой стране. Благодаря российскому дипломату отношения между двумя государствами приобрели характер долгосрочного партнерства. Он более 40 раз лично встречался с прежним руководителем КНДР Ким Чен Иром, установил тесные контакты со всеми представителями высшего руководства народной республики.

После КНДР Карлов стал послом РФ в Турции, где был убит 19 декабря 2016 года. Преступник несколько раз выстрелил дипломату в спину, когда он выступал с речью на церемонии открытия фотовыставки о России.