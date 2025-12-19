Эксперт Суботялов рассказал, что провоцируют ожирение у школьников

К избыточному весу приводят стресс, сладости и малоподвижность, сообщил доктор медицинских наук, профессор кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности НГПУ

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Школьники чаще страдают от ожирения на фоне постоянного психоэмоционального напряжения, заедая переживания сладкой пищей и ведя малоподвижный образ жизни. Об этом ТАСС рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности НГПУ Михаил Суботялов.

"Первое - это малоподвижный образ жизни: уменьшается число школьников, которые занимаются в спортивных секциях или физкультурой самостоятельно. Также школьники стали меньше передвигаться пешком, это способствует развитию разных патологий, в том числе увеличению массы тела", - сказал он. По словам эксперта, подросткам необходимо делать 8-9 тыс. шагов ежедневно и уделять активности минимум час для поддержания здоровья сердца и сосудов.

Вторая причина связана с питанием подростков. Избыток переработанных углеводов, содержащихся в сдобе, сладостях и прочей выпечке, которая в том числе присутствует в школах, является главным фактором лишнего веса, отметил эксперт. В качестве подтверждения Суботялов привел результаты исследования своей группы: отказ добровольцев от сладкого на два месяца привел к снижению веса и улучшению показателей сердца и нервной системы. "При этом не зафиксировано ухудшения показателей психологического здоровья, хотя считается, что на него сладости оказывают положительное воздействие", - сказал эксперт.

Третьей причиной, провоцирующей избыточный вес у школьников, выступает постоянное нервное напряжение. Как отметил Суботялов, за последние 15-20 лет подростки стали испытывать значительно больший стресс, связанный с подготовкой к ЕГЭ и другими факторами, вызывающими эмоциональное и психическое перенапряжение.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в декабре 2025 года заявил, что около 480 тыс. школьников в России страдают ожирением. Он также назвал три основных заболевания среди учащихся: болезни органов дыхания, глаз и опорно-двигательного аппарата, в частности, сколиоз.