Более 13 тыс. жителей Оренбуржья обеспечат качественной связью

В 58 населенных пунктах будут построены базовые станции мобильной связи

ОРЕНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Более 13 тыс. человек обеспечат качественной мобильной связью и интернетом в Оренбургской области в 2025 году благодаря строительству базовых станций. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности заместителя министра цифрового развития и связи региона Людмила Белова.

"Согласно квоте на 2025 год, в 58 населенных пунктах, это более 13 тыс. человек по последней переписи населения, будут построены базовые станции мобильной связи. Финансирование проекта осуществляется за счет федерального бюджета. На данный момент ведутся работы по установке антенно-мачтовых сооружений, строительство волоконно-оптических линий связи и линий электропередачи для подключения к инфраструктуре новых базовых станций", - сообщила Белова в ответе на запрос.

В 2026 году предполагается продолжить работы по программе "Устранение цифрового неравенства" (УЦН 2.0). По словам замминистра, в регионе остается проработать около 60 населенных пунктов. В программе 2026 года применят новые параметры - увеличат периметр населенных пунктов от 100 до 1 тыс. жителей.

По информации Беловой, 93,92% территории Оренбургской области покрыто качественной мобильной связью. Доступ к стабильной мобильной связи есть у 98,7% населения.

"С 2021 по 2025 годы запущена в работу 241 базовая станция сотовой связи: в 241 населенном пункте появилась устойчивая мобильная связь стандарта 2G и 4G. Порядка 45 тыс. жителей области, проживающих в малых селах, благодаря программе "УЦН 2.0" уже получили возможность пользоваться качественной мобильной связью и мобильным интернетом", - добавила заместитель министра.