Поезда МЦД-2 будут следовать с увеличенным интервалом 20-22 декабря

Изменения в расписании связаны с работами по развитию инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Пригородные поезда Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД), в том числе МЦД-2, в предстоящие выходные 20-22 декабря будут ходить с увеличенным интервалом в связи с работами по развитию инфраструктуры. Некоторые поезда будут временно выведены из расписания, сообщили ТАСС в МЖД.

"Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, в том числе МЦД-2, изменится 20-22 декабря в связи с проведением работ реконструкции станции Царицыно. Технологическое "окно" назначено с 2:00 20 декабря до 2:00 22 декабря строители демонтируют вспомогательные инженерные конструкции, которые возводились для строительства части подземного тоннеля, а также обустроят технологический проезд для техники", - сказали в МЖД.

На время работ будет закрыт участок 1 главного пути, движение организуется по соседним путям, что отразится на расписании. В этот период все пригородные поезда в сторону Подольска проследуют через станцию Царицыно без остановки. Нескольким электричкам продлены маршруты до/от Курьяново.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.