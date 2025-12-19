На прямую линию с Путиным поступило более 2,5 млн обращений

Наиболее популярным способом обращения остается звонок в кол-центр

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Штаб Народного фронта принял более 2,5 млн обращений граждан к президенту России в преддверии программы "Итоги года с Владимиром Путиным", общее число уже превышает прошлогодний результат. Мероприятие стартует менее чем через два часа и вновь пройдет в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции.

Кол-центр программы, расположенный в центральном штабе Народного фронта, работает 16-й день. На текущий момент принято и обработано более 2 млн. 532 тыс. обращений в различных форматах, заявки от граждан продолжат поступать вплоть до завершения "Итогов года". В лидерах остается Москва - из столицы поступает порядка 15% заявок, а также Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области.

Согласно статистике, приведенной телеканалом "Россия-24", наиболее популярным способом обращения остается звонок в кол-центр - граждане позвонили на прямую линию 1 147 738 раз. Сообщений в формате СМС и ММС поступило 489 111 суммарно.

Почти 292 тысячи граждан предпочли оставить заявки в соцсетях - "Одноклассниках" и "ВКонтакте". Через мобильное приложение "Москва - Путину" отправлено 31,5 тыс. писем, а через одноименный сайт - 108 тыс. обращений. Впервые в этом году заявки принимаются также через чат-бот в мессенджере Max - этим новшеством воспользовались уже 462 892 человека, и этот способ обращения остается вторым по популярности, уступая лишь звонку в кол-центр.

Наиболее актуальной для граждан на сегодняшний день остается тема социальной политики - порядка 20% обращений связаны именно с ней: больше всего россиян волнуют вопросы пенсионного обеспечения, на втором месте - подкатегория "Семья и дети", замыкают социальную пятерку вопросы получения льгот, помощь людям с ограничениями здоровья и вопрос субсидий. Второе место делят между собой категории "Инфраструктура" и "Государство и общество", таких заявок - по 11% от общего числа. Тема жилья стоит на третьем месте и уступает лишь один процент, набирая в сумме 10%. Лидирующие позиции сохраняют и вопросы специальной военной операции, а также экономическая повестка.

В 2024 году в штаб Народного фронта поступило чуть более 2 миллионов 500 тысяч обращений к президенту РФ в различных форматах. Россияне позвонили в кол-центр около 1 миллиона 200 тысяч раз, более 500 тысяч человек предпочли обратиться к главе государства через СМС и ММС. Остальные обращения традиционно были приняты через мобильное приложение "Москва - Путину", одноименный сайт, а также с помощью социальных сетей.

О мероприятии

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным уже в четвертый раз пройдет в совмещенном виде. Впервые такой вариант был опробован в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название "Итоги года с Владимиром Путиным".

С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция - 16. Причем прямую линию с россиянами Путин проводил не только на президентском посту, но и как председатель правительства.