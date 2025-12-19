Трутнев поручил губернаторам подготовить предложения о развитии приарктической зоны

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил губернаторам подготовить предложения о развитии приарктических территорий.

"Каждое министерство и ведомство должно отработать вопросы в своей сфере компетенции. Компетенции разделены решениями президента Российской Федерации, правительства России. Также я прошу всех присутствующих губернаторов подготовить предложения о развитии приарктической зоны", - сказал вице-премьер в ходе совещания о развитии Трансарктического транспортного коридора.

Кроме того, вице-премьер поручил уделить особое внимание привлечению инвесторов.

В 2020 году президентом Российской Федерации Владимиром Путиным утверждены стратегические документы по развитию Арктики - "Основы государственной политики в Арктике" и "Стратегия развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года". Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по корректировке Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности в этом макрорегионе.