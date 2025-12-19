В Орле завершили ремонт после атаки ВСУ на объект коммунальной инфраструктуры

Тепло и горячая вода вернутся в Советский район города в ближайшее время, сообщил губернатор Андрей Клычков

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 19 декабря. /ТАСС/. Аварийные бригады завершили ремонтные работы на объекте коммунальной инфраструктуры города Орла, который получил повреждения после атаки Вооруженных сил Украины. Тепло и горячая вода вернутся в Советский район в ближайшее время, сообщил губернатор Андрей Клычков.

Объект коммунальной инфраструктуры был атакован в Орле в ночь на 19 декабря. В регионе ночью дважды объявлялась ракетная опасность.

"Нам пришлось на утро сегодняшнего дня отключить отопление и горячее водоснабжение в Советском районе, но сейчас все ремонтные работы уже завершены, идет пуск тепла в трубопровод. В ближайшее время все будет восстановлено, работаем дальше в этом режиме", - сказал глава региона в ходе прямого эфира во "ВКонтакте".

Губернатор сообщил, что через час после объявления ракетной опасности был нанесен удар по инфраструктуре региона. "Мы провели уже комиссию по чрезвычайным ситуациям в городе Орле, областную, собрались все руководители и бригады приступили к ремонтным работам", - сказал Клычков, поблагодарив аварийные службы и ведомства за работу минувшей ночью.