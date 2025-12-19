Путин в начале "Итогов года" дал слово герою СВО из Калмыкии

Его рота участвовала в освобождении Северска

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в начале программы "Итоги года" дал слову Герою России, командиру штурмовой роты Наран Очир-Горяеву, чей личный состав участвовал в освобождении Северска в ДНР.

"После этого (церемонии награждения медалями "Золотая Звезда" военнослужащих, проявивших героизм на фронтах в ДНР, в частности при освобождении Северска - прим. ТАСС) я приехал на работу в Кремль и попросил как раз командира штурмового отряда [Очир-Горяева] тоже подъехать, хотел с ним по текущему вопросу [переговорить]. Я так иногда делаю, когда есть такая возможность. Вот он приехал, а в это время мы проводили совещание по подготовке к сегодняшнему нашему мероприятию (программе "Итоги года" - прим. ТАСС) с моими коллегами. И вот он зашел прямо в зал, и я его попросил: "Послушай, скажи, пожалуйста, несколько слов, чтобы все коллеги услышали. Какова обстановка сейчас в Северске, как это было?" И он начал рассказывать - прямо "на ногах", коротко, несколько слов сказал", - сказал президент.

Путин также добавил, что после этой встречи в Кремле президенту предложили пригласить Очир-Горяева принять участие в "Итогах года". "И когда он вышел, мне мои коллеги говорят: "Послушайте, а можно его пригласить на прямую линию?" Я говорю: "Не знаю, поговорите с ним, захочет или нет время терять. У него отпуск небольшой". Позвонили ему, он согласился", - добавил президент.