Путин: усредненные результаты соцопросов иногда раздражают людей

Глава государства отметил, что сами опросы важны и дают "объективную картину событий в стране"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил на "Итогах года", что усредненные результаты опросов иногда раздражают жителей страны, но сами опросы важны и дают "объективную картину событий в стране".

Читайте также

"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн

"Я понимаю, люди по-разному относятся к этим соцопросам. Но нужно понимать, что это, в основном, вещи профессионального характера, и усредненные цифры людей иногда раздражают, потому что эти усредненные цифры никак не соответствуют тому, с чем люди сталкиваются в реальной жизни. Но тем не менее они имеют значение, они важны для того, чтобы понимать, что в целом происходит в стране", - сказал президент.

Он отметил соцопросы в числе одного из важнейших источников формирования объективной картины мира наряду с собственными поездками на автомобиле инкогнито.