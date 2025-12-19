Путин попросил у хозяина пекарни "прислать вкусненького"

Президент также спросил у Дениса Максимова, в честь кого он назвал пекарню ласковым словом "Машенька"

Редакция сайта ТАСС

© Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у одного из обратившегося на прямую линию россиян - владельца пекарни "Машенька" Дениса Максимова, в честь кого заведение получило такое ласковое название и вкусные ли там пекут булки.

Максимов задавал вопрос главе государства о поддержке малого бизнеса и налоговых послаблениях.

"Денис Владимирович, это как раз ваша пекарня сзади? <...> А в честь кого вы назвали пекарню таким ласковым словом "Машенька"? - обратился президент к владельцу пекарни. Максимов ответил, что заведение названо в честь старшей дочери.

"Вкусные булочки делаете", - спросил российский лидер. "Да, надеюсь, да, вкусные", - ответил владелец.

"В любом случае, я желаю вам успеха, вашей Машеньке: и дочери, и вашему делу, которое называется таким нежным именем. Желаю всего самого доброго и успехов. Может, угостите чем-нибудь, пришлете чего-нибудь вкусненького, хорошо? А я со своей стороны поработаю с правительством в направлении поддержки, и вашего предприятия, и таких предприятий как ваши", - сказал в заключение Путин.