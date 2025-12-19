Путин пообещал проработку компенсаций за второе утраченное жилье в приграничье

Журналистка посетовала президенту РФ, что соответствующую выплату отметили

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал проработать вопрос возвращения компенсаций за второе, утраченное из-за обстрелов ВСУ, жилье в приграничных регионах. Об этом он сообщил в рамках ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ГТРК из Белгородской области.

Корреспондент поблагодарила президента за получение жителями приграничья компенсаций за утраченное жилье в ходе обстрелов ВСУ. Однако сообщила, что ранее выплачивали компенсацию и за второе утерянное жилье, но "теперь ее отменили". Корреспондент попросила рассмотреть возможность возвращения этой компенсации.

"Обязательно, обещаю вам, мы проработаем эти вопросы. Вы знаете, такие вопросы постоянно возникают. И при реакции нашей на какие-то чрезвычайные ситуации, в том числе связанные с пожарами, с наводнениями и так далее. Здесь ситуация еще гораздо более драматичная. Но в принципе вопрос подобного рода в той системе отчета, когда мы боремся с последствиями ЧС, они прорабатывались, и их точно можно проработать. Обязательно этим позанимаемся", - сказал президент.

По данным белгородских журналистов, речь идет о жителях, которые имели собственное жилье и "родительский домик", которые были повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ.