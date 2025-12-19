Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми с 2026 года

Например, из уплаченных 13% НДФЛ на доходы физических лиц в семьях, где доходы являются скромными, из 13% уплаченных 7%, то есть большая часть, будет возвращаться назад, рассказал президент

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что новая семейная выплата с 2026 года станет реальным способом поддержки семей.

Читайте также

"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн

"Что касается семей с детьми, здесь вообще все должно выстраиваться вокруг семьи. Мы и стараемся так сделать, но просто обращаю внимание на то, что дополнительные меры поддержки семьи с детьми вводятся с 1 января следующего года, - указал президент на "Итогах года". - Например, из уплаченных 13% НДФЛ на доходы физических лиц в семьях, где доходы являются скромными, из 13% уплаченных 7%, то есть большая часть, будет возвращаться назад в семью. Ну, в принципе, это такой, надеюсь, будет реальный способ поддержки семьи с детьми. Я уже не говорю о других составляющих поддержки семей с детьми. Ну, конечно, этого недостаточно".

Российский лидер добавил, что политика государства как на федеральном, так и на региональном уровне должна вестись вокруг совершенствования системы поддержки семей с детьми.

"Конечно, будем стремиться к повышению уровня заработной платы, к тому, чтобы доходы, особенно доходы семей с детьми не падали. При повышении трудовых доходов, чтобы государство ни в коем случае не снижало эти меры поддержки, что происходит, к сожалению, - продолжил президент. - Это известная тема, когда семья с детьми получает определенные льготы, поддержку, а потом трудовые доходы возрастают, а государство сокращает те льготы, которые предоставляли семьям до сих пор. При повышении трудовых доходов общий доход семьи с этими льготами не должен понижаться. Вот я еще раз возвращаюсь к этой теме и прошу правительство обратить на это самое пристальное внимание. Бессмысленно это делать, потому что ничего бюджет на этом не зарабатывает, заработать не может. Мы только дестимулируем людей к трудовой деятельности".