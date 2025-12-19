Путин: пособие по уходу за ребенком до трех лет cвязано с ограничениями бюджета
11:13
обновлено 11:35
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" назвал правильной постановку вопроса о продлении пособия по уходу за ребенком до трех лет, но отметил, что существуют бюджетные ограничения.
"Надо прямо и по-честному сказать - вопрос только в бюджетных ограничениях. Никаких других оправданий этому нет. Только в этом дело", - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности продления пособий до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Президент добавил, что правительство РФ будет думать о том, как решать такую задачу.