Путин: пособие по уходу за ребенком до трех лет cвязано с ограничениями бюджета

Президент России назвал правильной постановку вопроса о продлении этой выплаты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" назвал правильной постановку вопроса о продлении пособия по уходу за ребенком до трех лет, но отметил, что существуют бюджетные ограничения.

"Надо прямо и по-честному сказать - вопрос только в бюджетных ограничениях. Никаких других оправданий этому нет. Только в этом дело", - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности продления пособий до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Президент добавил, что правительство РФ будет думать о том, как решать такую задачу.