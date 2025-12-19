Путин: при реновации детсадов надо сразу решать вопрос создания ясельных групп

Президент также указал, что в России многое сделано для реновации школ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Реновация детских садов в регионах России должна учитывать вопрос создания в учреждениях ясельных групп. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

Читайте также

Вопросы от населения и реальные решения. О чем просили Путина в эфирах

"У нас многое сделано для реновации школ, большая очень программа. Сейчас осуществляется программа по реновации детских садов, и я думаю, хочу, чтобы меня коллеги в регионах тоже услышали, когда решаются вопросы по реновации детских садов, конечно, было бы правильно сразу решать вопрос о том, чтобы создавать ясельные группы", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что это может стать одним из способов решения вопроса выхода на работу молодых матерей при достижении ребенком возраста полутора лет.