Путин призвал продлить время работы детских садов

Это потребует увеличения числа воспитателей, отметил президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на "Итогах года" указал на возможность продления времени работы детских садов, однако это потребует увеличения числа воспитателей.

"Надо бы увеличивать количество часов, когда ребенок находится в детском саду и в яслях - условно не до 18:00, а продлить этот срок пребывания. Но это потребует в свою очередь увеличить количество педагогов и воспитателей в детских садах и яслях", - сказал Путин.

При этом, отметил президент, в учреждениях предстоит создать дополнительные ставки. "По этому пути надо идти", - добавил глава государства.