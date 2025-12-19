Путин: в РФ выстроена эффективная система поддержки материнства и детства

По словам президента, льготы предоставляются женщине с момента беременности до достижения ребенком 18 лет

Редакция сайта ТАСС

© Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что в стране создана эффективная система поддержки материнства и детства.

Читайте также

"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн

"В целом у нас, конечно, выстроена достаточно стройная система поддержки материнства, детства и семьи с детьми", - сказал глава государства.

Президент отметил, что льготы предоставляются женщине с момента беременности до достижения ребенком 18 лет. "Там, где взрослые, уже молодые люди учатся в учебных заведениях на очных отделениях, там эта поддержка продолжается до 23 лет", - пояснил глава государства.