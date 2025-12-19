Путин: семьи не должны чувствовать снижение достатка при появлении ребенка
11:28
обновлено 11:40
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Рождение ребенка не должно снижать уровень достатка семьи. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года", комментируя демографическую ситуацию в стране.
"Конечно, многое связано с материальным положением семей. Разумеется, семья не должна чувствовать снижение уровня достатка при появлении ребенка. Это очень важная составляющая", - подчеркнул глава государства.