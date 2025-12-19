Путин: семьи не должны чувствовать снижение достатка при появлении ребенка

Это очень важная составляющая, подчеркнул глава государства

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Рождение ребенка не должно снижать уровень достатка семьи. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года", комментируя демографическую ситуацию в стране.

