ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Итоги года с Владимиром Путиным
Динамика ключевой ставки Центробанка
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбществоИтоги года с Владимиром Путиным

Путин: семьи не должны чувствовать снижение достатка при появлении ребенка

Это очень важная составляющая, подчеркнул глава государства
Редакция сайта ТАСС
11:28
обновлено 11:40
© Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Рождение ребенка не должно снижать уровень достатка семьи. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года", комментируя демографическую ситуацию в стране.

Читайте также

Вопросы от населения и реальные решения. О чем просили Путина в эфирах

"Конечно, многое связано с материальным положением семей. Разумеется, семья не должна чувствовать снижение уровня достатка при появлении ребенка. Это очень важная составляющая", - подчеркнул глава государства. 

Путин, Владимир ВладимировичРоссия