Орловский губернатор пояснил причину задержки федеральной выплаты бойцу СВО

Задержка произошла в процессе взаимодействия финансового блока Минобороны и части, где служил боец, сообщил Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков © Михаил Воскресенский/ POOL/ ТАСС

ОРЕЛ, 19 декабря. /ТАСС/. Губернатор Орловской области Андрей Клычков пояснил, почему орловский ветеран СВО Алексей Гущин не мог добиться положенной федеральной выплаты по ранению: задержка произошла в процессе взаимодействия финансового блока Минобороны и части, где служил боец.

Информация о задержке федеральной выплаты прозвучала в ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным".

"Прозвучала информация об орловском ветеране Алексее Гущине, который не мог добиться положенной федеральной выплаты по ранению. Задержка произошла в процессе взаимодействия финансового блока Минобороны и части, где служил боец. Региональную выплату боец получил вовремя", - пояснил Клычков в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что реготделение фонда "Защитники Отечества" оказывают юридическую помощь участнику спецоперации со времен его службы - с марта 2024 года.