Путин призвал брать пример с народов Кавказа, где рано женятся
Редакция сайта ТАСС
12:21
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на "Итогах года" обратил внимание на хорошую практику у народов Кавказа в раннем возрасте вступать в брак и призвал брать пример.
"На Кавказе, у народов Кавказа, есть хорошая такая традиция. Они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте. Это реально правильно, надо бы брать с них пример", - сказал Путин.
Президент напомнил, что у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова большая семья. "Много детей, выходят замуж и женятся довольно в раннем возрасте. Он мне сказал: "У нас традиция такая в целом на Кавказе", - добавил Путин.