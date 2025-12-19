Путин назвал продолжение рода божественной миссией человека

Президент РФ напомнил, что в стране создана целая система поддержки семей с детьми

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Продолжение рода является неотъемлемой частью жизни, божественной миссией человека. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Ждать бесконечно улучшения материального положения, получения образования и прочее, это можно бесконечно, но лучше не откладывать рождение ребенка. Это часть нашей жизни, и мы должны идти по этой жизни так, как есть. Продолжение рода - тем более, вы наверняка человек верующий - это, может быть, божественная миссия человека", - сказал глава государства, обращаясь к журналисту.

Президент напомнил, что в России создана целая система поддержки семей с детьми. "Это касается и студенческих семей и так далее", - добавил он.