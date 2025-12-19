Путин заявил, что Москвой можно гордиться по праву

У мэра столицы Сергея Собянина хорошо получается управлять городом, заявил президент РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Москвой можно гордиться по праву, потому что у мэра столицы Сергея Собянина хорошо получается управлять городом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Ну что говорить, Москвой мы все гордимся по праву. У [мэра Москвы] Сергея Собянина многое получается", - сказал он.

Глава государства отметил, что в Москве ежедневно находятся почти 15 млн человек - 12 млн из них проживают в столице постоянно, а 3 млн - работают. В связи с этим вопрос транспортных развязок очень важен, он решается на системной основе. Речь идет об общественном транспорте, дорожном строительстве, строительстве развязок и путепроводов. "У команды Собянина в целом получается решать эту задачу", - заключил Путин.