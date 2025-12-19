Уральский журналист сделал предложение девушке во время прямой линии с Путиным

Кирилл Бажанов также пригласил президента на свадьбу

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов предложил своей девушке выйти за него замуж во время программы "Итоги года с Владимиром Путиным".

"Я знаю, что моя девушка смотрит сейчас прямую линию. Олечка, выходи за меня замуж", - сказал он.

Журналист также пригласил президента РФ Владимира Путина на свадьбу. "Поскольку все это случилось здесь, Владимир Владимирович, очень рады будем видеть вас на свадьбе", - сказал он.