Путин призвал не откладывать решение о создании семьи и рождении ребенка

Есть меры поддержки и студенческих семей, напомнил российский лидер

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал молодых людей не откладывать решение вопросов создания семьи и рождения детей. Об этом глава государства заявил на "Итогах года".

"Я уже сказать, что есть меры поддержки и студенческих семей - посмотрите, из чего они состоят. Но все равно, я согласен с вами, что, когда человек молодой думает о том, что [многое] нужно купить, где жить - проблем много. Но лучше не откладывать решение таких фундаментальных вопросов, как создание семьи и рождение ребенка", - сказал он, отвечая на вопрос молодого журналиста из Екатеринбурга Кирилла Бажанова, который сделал предложение своей девушке в ходе прямой линии.