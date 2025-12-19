"Властям нельзя почивать на лаврах". Путин о загрузке дорог в Москве в час пик

Президент России отметил, что столичные власти многое сделали для улучшения ситуации с пробками

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские власти сделали многое для снижения нагрузки на дороги в Москве в час пик, но они не должны почивать на лаврах, потому что проблема все еще сохраняется. Такое замечание сделал президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Конечно, в часы перед работой, после работы, поток очень сильный, особенно в центре Москвы. Поток очень сильный, и это говорит о том, что нельзя почивать на лаврах. Сделано много, но надо постоянно уделять внимание этому вопросу", - сказал российский лидер.

Одновременно с этим Путин отметил хорошую работу команды мэра Москвы Сергея Собянина в вопросах транспортных развязок, но добавил, что, "наверное, проблем еще хватает".