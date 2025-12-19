Дочь Очир-Горяева заявила ТАСС, что отец в первых рядах ушел добровольцем на СВО

Главными его качествами Виктория Очир-Горяева назвала честность и скромность

ЭЛИСТА, 19 декабря. /ТАСС/. Дочь Героя России Нарана Очир-Горяева, которому президент России Владимир Путин предоставил слово в начале "Итогов года", рассказала ТАСС, что ее отец в первых рядах ушел добровольцем на передовую. Главными его качествами Виктория Очир-Горяева назвала честность и скромность.

"Папа для нас был героем и до назначения официальной награды, он всегда был героем. Мне уже 31 год, и он 31 год для меня герой. <…> Он добровольцем ушел в 2022 году защищать свою страну, сразу после объявления мобилизации. <…> Самое главное качество, которое я очень люблю в своем папе, это скромность. Это то, чему он нас, детей, всегда учил и учит - быть скромными, держать марку и всегда быть честными, достойными людьми", - сказала она.

По словам Виктории, ее отец до начала спецоперации служил в полиции (ГАИ), находился в командировках в Дагестане и Чечне. Имеет боевые награды, в частности, звание ветерана боевых действий.

"Меня переполняет чувство гордости, переполняют эмоции. Я смотрю на одном дыхании "Итоги года", глазами ищу в зале своего папу. Даже если он не выступает, просто хочется видеть его в одном поле вместе с нашим президентом. Это большая гордость не только для меня, как дочери, но и для всей нашей семьи", - призналась Виктория.

Дочь героя отметила, что семья у нее большая, у нее есть младшие сестра и два брата. "Все звонят, все делятся эмоциями со слезами на глазах. Не только семья, но и все наши земляки очень рады за него и за нас всех", - добавила она.

Старший лейтенант Министерства обороны РФ Наран Очир-Горяев является командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.