Несколько центральных улиц Москвы временно закрыли для водителей

Автомобилистов просят строить маршруты заранее

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Движение автотранспорта временно закрыто на ряде центральных улиц Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение временно закрыто на Можайском шоссе в районе дома 4, корпус 1 по направлению в центр; на съездах на Рублевское шоссе; на Садовом кольце в районе Новинского бульвара", - говорится в сообщении.

Автомобилистов просят строить маршруты заранее.