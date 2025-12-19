Путин: кабмин продолжит оказывать поддержку молодым семьям в России

Президент РФ призвал молодых людей не откладывать решение вопросов создания семьи и рождения детей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство России продолжит реализацию мер поддержки, направленных на молодые семьи. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Мы, конечно, будем продолжать эти меры поддержки [для молодых семей]. И вот, несмотря на определенную напряженность, связанную с необходимостью балансировки бюджета, мы все-таки сохранили и ипотеку. Но вы знаете, есть места, где ипотека не 6%, а 2%. Можно взять ипотеку там - "с милым рай в шалаше". Поэтому это будет не шалаш, это будет уже квартира, но в тех местах, где процент по ипотеке составляет всего 2%, а не 6%", - сказал он, отвечая на вопрос молодого журналиста из Екатеринбурга Кирилла Бажанова, который сделал предложение своей девушке в ходе прямой линии.

При этом Путин призвал молодых людей не откладывать решение вопросов создания семьи и рождения детей.