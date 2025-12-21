Онищенко объяснил, почему в РФ не может быть четырехдневной рабочей недели

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил, что сокращение рабочей недели может негативно отразиться на экономике

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россияне не будут знать, чем себя занять в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом рассказал ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Наши граждане умеют отдыхать или нет? Вот представьте, семь дней в неделе, четыре мы работаем, а три дня думаем, куда себя деть", - сказал Онищенко.

Он добавил, что сокращение рабочей недели может негативно отразиться на экономике. По мнению академика, переход на четырехдневную рабочую неделю все же возможен, но только в том случае, если будут вводиться технологии, благодаря которым удастся сохранить "темпы по всех отраслях нашей экономики".

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее заявил, что рынок труда в России постепенно сам перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но этот процесс не должен навязываться регулятивно и подойдет не для всех профессий.