Эксперт Авдеенко: новогодний подарок учителю не может стоить свыше 3 тыс. рублей

Зампредседателя Общероссийского профсоюза образования также отметил, что иначе по закону он может расцениваться как взятка

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Подарок учителю на Новый год не должен стоить больше 3 тыс. рублей, иначе по закону он может расцениваться как взятка. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.

"Максимальная сумма подарка педагогическому работнику - 3 тыс. рублей, иначе это может быть расценено как взятка", - сказал он, сославшись на Гражданский кодекс РФ.

Эксперт отметил, что точного понятия слова "подарок" в законах Российской Федерации нет. В настоящее время законом не ограничено количество подарков, которые можно преподнести педагогическому работнику. Поэтому если родители захотят подарить несколько предметов, то "правило 3 тыс. рублей" распространяется на них по отдельности. То есть каждый из этих предметов должен быть не дороже 3 тыс. рублей.

"Но подарок от условного класса тоже не должен быть дороже 3 тыс. рублей, в данном случае нет разницы, сколько дарителей скидываются. Умножить 3 тыс. на количество человек, участвующих в сборе денег, нельзя. Деньги дарить педагогическим работникам не следует, так как из буквального толкования статьи ГК РФ полагается, что речь в ней идет именно об "обычных подарках", - добавил он.

Рекомендуется также на всякий случай сохранять чеки на приобретенные "подарки" (по возможности также передавать "подарки" педагогическим работникам вместе с чеком), чтобы иметь возможность в случае какой-либо проверки доказать его стоимость.