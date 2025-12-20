Эксперт Подольская: доплата президенту за переработку не предусмотрена

Эта работа предполагает ненормированный рабочий день, уточнила представитель Президентской академии

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Дополнительная оплата президенту за работу в позднее время не предусмотрена согласно Трудовому кодексу РФ. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Ранее президент РФ Владимир Путин на "Итогах года", отвечая на вопрос о своем рабочем графике, заявил, что заканчивает работу достаточно поздно. Он не стал уточнять конкретные часы, пошутив, что это "неприлично прозвучит" и будет выглядеть как нарушение трудового законодательства.

"Дополнительная оплата президенту за работу в позднее время не предусмотрена, поскольку компенсация осуществляется через увеличение количества дней отдыха в отпускной период согласно статье 101 Трудового кодекса РФ", - отметила Подольская.

Она уточнила, что работа президента России предполагает ненормированный рабочий день, как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков еще в 2022 году. "У президента нет установленного времени работы, поэтому нет оснований для наказания В. В. Путина [за переработку]", - добавила Подольская.