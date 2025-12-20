В Госдуме рассказали, какую часть пенсии не могут удержать по долгам

Глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что общая норма лимита удержания средств из выплаты составляет 50%

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пенсии граждан, как и другие доходы, могут удерживаться для погашения долгов, но с ограничениями. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Пенсия является доходом гражданина, и если существует долг, то по решению суда из пенсии тоже могут быть удержаны средства. Но пенсия по случаю потери кормильца неприкосновенна", - сказал депутат.

В остальных случаях, по его словам, общая норма лимита удержания средств из пенсии составляет 50%. "В отдельных случаях - подчеркиваю, только в отдельных случаях - удержание возможно до 70% от пенсии: это алименты несовершеннолетнему и [компенсация за] нанесенный вред здоровью. И, если есть такое решение суда, то в этих отдельных случаях до 70% может быть удержано", - отметил парламентарий.

Кроме того, как подчеркнул Нилов, "в случае, если у пенсионера удерживаются выплаты, обязательно на руках должен остаться прожиточный минимум".

В 2025 году прожиточный минимум пенсионера в целом по РФ составляет 15 250 рублей. Однако в регионах показатель может отличаться от федерального значения.