Профессор Фадеева: словосочетание "европейские подсвинки" может войти в словарь

В контексте слов главы государства нейтральная лексема получает отрицательную коннотацию, в которой реализована оценка политической несостоятельности оппонента, отметила доктор филологических наук

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Словосочетание президента России Владимира Путина "европейские подсвинки" может войти в состав словаря 2025 года как афоризм - такое мнение высказала ТАСС доцент кафедры славистики, общего языкознания и культуры коммуникации Государственного университета просвещения доктор филологических наук, профессор Татьяна Фадеева.

Читайте также

"Подсвинки", инопланетяне и свадьба. Необычные вопросы и ответы в ходе "Итогов года"

Ранее Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что "европейские подсвинки" хотели развалить Россию. Такое выражение главы государства вызвало бурную реакцию на Западе.

"Словосочетание "европейские подсвинки" вполне может войти в состав словаря 2025 года как афористическое высказывание. В данном контексте нейтральная лексема подсвинки, обозначающая поросенка в возрасте от 4 до 10 месяцев, получает отрицательную коннотацию, в которой реализована оценка политической несостоятельности оппонента", - сказала она.

Филолог отметила, что префикс под- в русском языке в составе существительного реализует целый ряд значений, одним из которых является ‘нахождение ниже чего-либо, под чем-либо’, т. е. подсвинок - тот, что под свиньей, не достиг самостоятельности и зрелости. При анализе лексемы подсвинок необходимо учитывать синтагматические связи, а именно сочетание с прилагательным европейские, которое акцентирует и определяет реализуемое переносное значение - "страны, не имеющие суверенитета и политической субъектности".

"Точный контекст, в котором функционирует данное словосочетание: "Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят. А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны". Обращает на себя внимание и глагол "включиться" ("включились <…> в надежде поживиться на развале нашей страны"), в котором также присутствует тема "несамостоятельности" - "становиться частью чего-либо", что еще больше наполняет лексему подсвинки отрицательной коннотацией", - добавила она.

По словам эксперта, любому образованному человеку прекрасно известна Нагорная проповедь Иисуса Христа с мудрым призывом "Не мечите бисер перед свиньями". Она отметила, что образное, всегда меткое русское слово в речи президента не только констатирует факт действительности, но и помогает образованному обществу его адекватно воспринять, осмыслить и оценить.