В МЧС рассказали, как выбрать безопасную новогоднюю елку

При выборе живой ели стоит отдавать предпочтение свежесрубленной, а искусственные лучше покупать в специализированных магазинах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Живые новогодние и искусственные елки могут быть одинаково опасными, поэтому при их покупке необходимо учитывать основные противопожарные правила. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

"Живое дерево пожароопасно, искусственное - токсично. При выборе новогодней елки следует учитывать основные правила противопожарной безопасности", - отметили в МЧС. Если предпочтение отдается живому дереву, то наиболее безопасными являются свежесрубленные деревья, так как они менее склонны к возгоранию. Покупать их нужно в официальных точках, где у продавца есть разрешительная документация. Это, например, лесничества или официальные елочные базары.

Искусственные елки также лучше приобретать в специализированных магазинах. Они должны быть с противопожарной пропиткой, эта информация указывается на упаковке и в сертификате к ней. "Искусственные елки из некачественных полимеров могут быстро воспламеняться, особенно при нарушении условий эксплуатации", - подчеркнули в МЧС.