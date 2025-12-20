Вильфанд прогнозирует выпадение снега в Москве

Снежный покров достигнет до 4 см в высоту, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Снежный покров высотой до 4 см сформируется на следующей неделе в Москве. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Снега будет очень мало. Только в понедельник при вторжении холодных воздушных масс будет проходить фронтальный раздел. И осадки прогнозируются небольшие, местами умеренные, в виде снега и мокрого снега. Выпадет 2-4 см", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что в последующие дни до конца следующей недели погода будет преимущественно без осадков.