Иск о повреждении леса к "Ангаре" приостановили до приговора по уголовному делу

Минлесхоз Амурской области ранее обратился в арбитраж с просьбой взыскать с авиакомпании 535 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Рассмотрение иска Минлесхоза Амурской области к авиакомпании "Ангара" за повреждение леса при крушении самолета Ан-24 было приостановлено арбитражным судом Иркутской области до вступления в законную сила приговора по уголовному делу об авиакатастрофе, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Читайте также

Что известно о крушении Ан-24 в Амурской области

Ранее Минлесхоз Амурской области обратился в арбитраж с просьбой взыскать 535 тыс. рублей за повреждение леса после крушения самолета Ан-24 под Тындой в Приамурье. 16 декабря суд приостановил рассмотрение иска.

"Принимая во внимание, что при рассмотрении уголовного дела <….> будут установлены причины и обстоятельства авиационного происшествия с воздушным судном Ан-24РВ RA-47315, в результате которого причинен ущерб лесным насаждениям, а также установление виновных лиц в авиакатастрофе, суд считает возможным ходатайство ответчика удовлетворить, <…> приостановить производство <…> до вступления в законную силу приговора суда по уголовному делу", - говорится в мотивированном решении суда.

5 ноября Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Как ранее уточнили в Росавиации, решение принято в целях обеспечения безопасности полетов на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу. До этого ведомство аннулировало сертификат авиационного учебного центра авиакомпании "Ангара" по итогам внеплановой проверки после крушения самолета Ан-24 в Амурской области, а также сертификат авиакомпании на техническое обслуживание воздушных судов.