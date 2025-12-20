ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ДГТУ начал подготовку для предприятий ОПК трех регионов

Для этого создали пять базовых кафедр по различным направлениям, отметили в вузе
03:35

МАХАЧКАЛА, 20 декабря. /ТАСС/. Дагестанский государственный технический университет начал подготовку специалистов для 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) трех российских регионов. Вуз участвует профильной программе подготовки кадров, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"ДГТУ готовит специалистов инженерно-технических профилей по специальностям высшего и среднего профессионального образования. Со стороны предприятий ОПК есть постоянный запрос на выпускников вуза. Университет сотрудничает 12 заводами и концернами из Дагестана, Ростовской и Московской областей", - пояснили в пресс-службе.

Совместно с предприятиями в университете создали пять базовых кафедр по различным направлениям - от материаловедения до современных технологий в машиностроении. Подготовка специалистов ведется с привлечением филиалов в Каспийске и Кизляре по десяти программам бакалавриата и специальностям.

"Болевыми точками" предприятий оборонного комплекса являются дефицит квалифицированного персонала рабочих специальностей, прежде всего станочников. В университете реализуются программы среднего профессионального образования по нескольким профессиям. В ДГТУ, помимо образовательных программ, реализуются и программы дополнительного профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации", - пояснили в университете.

Также в 2025 году вуз запустил обучение специалистов по федеральному проекту "Кадры для БАС" за счет средств субсидии из федерального бюджета. Специалисты разработали программы дополнительного профессионального образования. 

